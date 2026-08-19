İsveç merkezli otonom ve elektrikli taşımacılık şirketi Einride, Tesla’ya 500 adet Semi elektrikli çekici siparişi vererek ticari araç kategorisinde bugüne kadarki en büyük satın alma anlaşmasına imza attı.

Şirket, teslim alınacak tırları önümüzdeki 24 ay içerisinde Kuzey Amerika’daki lojistik ağına dahil ederek elektrikli ağır hizmet filosunu yaklaşık üç katına çıkaracak.

AMAZON KULLANACAK

İlk teslimatların eylül ayında başlaması planlanan 500 adet Tesla Semi; Kaliforniya, Teksas, New Jersey, Illinois ve Georgia’daki yük taşımacılığı rotalarında hizmet verecek.

Şirketin Saga AI adını verdiği yapay zeka destekli filo yönetim yazılımı üzerinden idare edilecek araçlar, öncelikli olarak e-ticaret devi Amazon’un taşımacılık operasyonlarında kullanılacak.

Halihazırda Amazon, PepsiCo ve Heineken gibi dev markalar için yaklaşık 200 elektrikli tır işleten Einride, bu hamleyle ABD’deki pazar payını önemli ölçüde artıracak. Taraflar anlaşmanın toplam finansal büyüklüğünü açıklamazken, tırların standart ve uzun menzilli modellerinin piyasa fiyatının 260 bin ila 290 bin dolar arasında değiştiği biliniyor.

Tesla Semi programı direktörü Dan Priestley, elektrikli tırların yüksek enerji verimliliği ve düşük bakım maliyetleri sayesinde dizel muadillerine kıyasla kilometre başına çok daha ekonomik bir çözüm sunduğunu vurguladı.

Üretim versiyonlarında 805 kilometreye varan menzil seçenekleri sunan Tesla Semi, 4680 batarya hücreleri ve 48 voltluk elektrik mimarisiyle öne çıkıyor. Nevada’daki dev tesisinde seri üretim hattını devreye almaya hazırlanan Tesla, aynı zamanda ağır ticari araçlara özel "Megacharger" şarj istasyonu ağını genişleterek 2027 yılına kadar 46 farklı lokasyonda megavat düzeyinde şarj altyapısı sunmayı hedefliyor.