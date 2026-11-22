Tesla, Full Self-Driving (FSD) sürüş destek sisteminin V15 sürümünü kullanıma sunmaya başladı. Kademeli dağıtılan güncellemeyle sistem, hız kameralarını tespit ettiğinde otomatik olarak yavaşlayabilecek; çukurları, küçük hayvanları ve yoldaki engelleri daha iyi algılayabilecek.

Hız kamerasında yavaşlama özelliği sürücünün tercihine göre değişebilecek. Sürücü, gaz pedalına basarak veya hız profilini yükselterek yavaşlamayı iptal edebilecek. Aynı kamerada bu işlemin iki kez yapılması halinde sistem konumu kaydedecek ve sonraki geçişlerde o noktada otomatik yavaşlamayacak. Kaydedilen konumlar daha sonra silinebilecek.

25 KAT İYİLEŞME İDDİASININ HESABI AÇIKLANMADI

Tesla'nın açıklamasına göre V15, uçtan uca sürüş ağının tüm bileşenlerini güncelliyor. FSD, Robotaxi ve Optimus projelerinde ortak kullanılan yeni bir görsel kodlayıcı devreye alınıyor. Milyonlarca internet videosuyla eğitilen modelin, farklı sürüş koşullarına uyum kabiliyetini ve veri verimliliğini artırması hedefleniyor.

Şirket, yeni görsel kodlayıcının güvenlik açısından kritik durumlarda sürücü müdahalesi gerektiren olayların oranında 25 kat iyileşme sağladığını öne sürüyor. Ancak bu karşılaştırmanın neye göre hesaplandığı açıklanmadığı için iddianın günlük kullanımdaki karşılığı henüz net değil.

Yeni sürümde trafik işaretleri, küçük hayvanlar ve yoldaki yabancı nesnelerin algılanması geliştiriliyor. Çukurların, yol yüzeyindeki ayrıntıların ve derin su birikintilerinin tespiti ile bunlardan kaçınma konusunda da iyileştirmeler sunuluyor.

Hız kontrolü farklı sürücü profillerine göre yeniden düzenleniyor. Okul bölgelerindeki hız sınırlarına ve olumsuz hava koşullarına uyum geliştirilirken otomatik sürüş yönü seçimi özelliği Autoshift, FSD'nin tahmin sistemiyle entegre ediliyor.

ARACIN ÇEVRESİ SANAL KAMERAYLA GÖSTERİLİYOR

Tesla Reality View adı verilen yeni görselleştirme sistemi, aracın çevresini sanal bir kameranın perspektifinden gerçek zamanlı olarak yeniden oluşturuyor. Sürüm notlarında Tesla Augmented Reality olarak da anılan özellik, FSD'nin çevreyi nasıl algıladığını ve nasıl hareket etmeyi planladığını sürücüye gösteriyor.

Tesla, önceki sürümde ayrı olan model sinyallerinin tek bir uçtan uca görselleştirmede birleştirildiğini ve bunun daha az hesaplama gücü gerektirdiğini belirtiyor.

Sürücüler tam ekran görselleştirme, harita veya bölünmüş ekran seçeneklerini kullanabilecek. Harita ile Reality View arasında ekranda kaydırma hareketiyle geçiş yapılabilecek. Kabindeki görsel ve işitsel bildirimleri azaltan sessiz mod da güncellemeyle sunuluyor.

Navigasyondaki yaklaşan dönüşler doğrudan sürüş görselleştirmesinde gösterilecek. Sinyal sesleri daha düşük seviyeye çekilecek ve birkaç kez tekrarlandıktan sonra otomatik olarak kapanacak.

ROTA VE PARK SEÇİMİNDE GEÇMİŞ TERCİHLER KULLANILACAK

Navigasyonda, filo araçlarından elde edilen rota tercihlerini kullanan yeni bir öğrenme modeline geçiliyor. Sistem ilk aşamada yolculuğun başlangıç ve varış noktalarına ilişkin tercihleri öğrenerek kişiselleştirilmiş rota seçimleri yapabilecek. Tesla, bu öğrenme kabiliyetini sonraki V15 güncellemelerinde yolculuğun tamamına genişletmeyi planlıyor.

Park yeri seçiminde de sürücünün geçmiş tercihleri dikkate alınacak. Sistem, varış noktasında birden fazla park seçeneği sunabilecek; sürücü uygun yeri haritadan seçebilecek.

Kamera tabanlı sürücü dikkat takibi, şapka ve güneş gözlüğü kullanılırken daha geniş koşullarda çalışacak şekilde güncelleniyor. Yüksek hız odaklı sürücü profillerinde ise dikkat takibinin katılığı azaltılıyor.

BİSİKLET TAŞIYICI MODUNDA GERİ MANEVRA YAPILMAYACAK

Güncellemeyle eklenen Bike Rack Mode, bisiklet taşıyıcı veya benzer çeki demiri aksesuarları takılıyken FSD kullanımına izin veriyor. Bu modda araç, varış noktasına yaklaşınca uygun bir yerde duracak ve geri manevra yapmayacak. Autopark ve Summon özellikleri de devre dışı kalacak.

Tesla'nın paylaşımına göre bazı araçlar V15 güncellemesini aldı. Elon Musk, daha geniş dağıtımın aralık ayında Holiday Update ile gerçekleştirileceğini söyledi. FSD V15, şirketin robotaksi araçlarında ise bir süredir kullanılıyordu.