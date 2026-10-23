Tesla, Avustralya ve Yeni Zelanda'da satışa sunmayı planladığı Cybertruck modelinden vazgeçti. Bazı müşterilerin 2019'dan bu yana beklediği elektrikli pick-up için alınan rezervasyonlar iptal edilirken, 150 dolarlık ön ödeme yapan müşterilere paralarının iade edileceği bildirildi.

Elon Musk'ın Tesla'nın yeni Roadster modelini tanıtmasından yalnızca bir hafta sonra gelen karar, yıllardır Cybertruck'ın satışa çıkmasını bekleyen müşteriler arasında hayal kırıklığı yarattı. Elektrikli araç devi, cuma günü yaptığı bilgilendirmeyle Avustralya ve Yeni Zelanda için Cybertruck üretme planlarından vazgeçtiğini doğruladı.

Şirket, araç için 150 dolarlık iade edilebilir ön ödeme yapan müşterilere e-posta göndererek rezervasyonların iptal edileceğini ve ödenen tutarların eksiksiz biçimde geri ödeneceğini açıkladı.

Tesla, müşterilerin tepkisini hafifletmek amacıyla bir teklif de sundu. Buna göre, yeni bir Model 3 veya Model Y satın alan müşteriler, markanın Tam Otonom Sürüş (Denetimli) sistemini 12 ay boyunca ücretsiz kullanabilecek. Normalde aylık 149 dolar karşılığında sunulan bu özellik, mevcut rezervasyon sahiplerine yeni bir araç satın almaları koşuluyla sağlanacak.

Tesla, kararın gerekçesine ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Şirketin e-posta yoluyla bildirdiği iptal kararı, özellikle yıllardır aracın piyasaya çıkmasını bekleyen müşterilerin tepkisini çekti.

Sosyal medyada görüşlerini paylaşan bazı müşteriler, Tesla'nın yıllarca ellerinde tuttuğu ön ödemeleri eleştirdi. Bir kullanıcı, şirketin bu paraları faizsiz bir kredi gibi kullandığını savunurken, bir başka müşteri de Tesla'nın iptal karşılığında sunduğu ücretsiz aboneliğin yalnızca yeni araç alımlarında geçerli olmasına tepki gösterdi. Kısa süre önce yeni bir Tesla satın aldığını belirten müşteri, bu nedenle tekliften yararlanamayacağını ifade etti.

Cybertruck'ın Avustralya macerası sona erdi

Tesla'nın fütüristik tasarımıyla dikkat çeken Cybertruck modeli, 2019 yılında tanıtıldığında Avustralya'da da ön siparişe açılmıştı. Müşteriler, 150 dolarlık iade edilebilir depozito ödeyerek araç için sıraya girebiliyordu. Ancak şirketin 2022'de Avustralya'daki internet sitesinden rezervasyon seçeneğini kaldırması, modelin ülkeye geleceğine ilişkin beklentileri zayıflattı.

2024 yılında Tesla'nın Cybertruck'ı Avustralya genelindeki otomobil fuarlarında, etkinliklerde ve showroomlarda sergilemesi, satış ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Aynı dönemde şirketin, Avustralya yollarına daha uygun ve Toyota HiLux boyutlarında daha küçük bir Cybertruck modeli üzerinde çalışabileceği de öne sürüldü. Ancak bu beklentiler gerçeğe dönüşmedi.

Fiyat ve mevzuat engeli öne çıktı

Cybertruck'ın Avustralya pazarına girmesinin önündeki en önemli engellerden birinin maliyet olduğu değerlendiriliyor. ABD'de giriş seviyesi modelin fiyatı yaklaşık 75 bin dolar. Bu tutar, nakliye, gümrük vergileri ve yerel vergiler eklenmeden yaklaşık 106 bin Avustralya dolarına karşılık geliyor.

Avustralya'ya ithal edilen büyük Amerikan pick-up modelleri de benzer maliyetlerle karşılaşıyor. Bu araçların yerel pazarda satılabilmesi için sağdan direksiyonlu sisteme dönüştürülmesi ve çeşitli ithalat masraflarının karşılanması gerekiyor. Bu işlemler, satış fiyatlarını önemli ölçüde artırıyor.

Örneğin, 2026 model RAM 1500 Laramie'nin ABD'deki fiyatı yaklaşık 61 bin Avustralya doları seviyesindeyken, araç Avustralya'ya ithal edilip sağdan direksiyonlu sisteme dönüştürüldüğünde fiyatı 150 bin doların üzerine çıkabiliyor.

Cybertruck'ın da Avustralya mevzuatına uygun hale getirilmesi için tasarımında değişiklikler yapılması gerekebilirdi. Ayrıca aracın lüks otomobil vergisiyle karşılaşma ihtimali de maliyetleri artırabilecek unsurlar arasında yer alıyordu.

Büyük Amerikan pick-up modellerinin Avustralya'da sınırlı bir pazara hitap etmesi de yüksek maliyetlerin satışları zorlaştırabileceğine işaret ediyordu.

Tesla, aldığı son kararla Cybertruck'ı Avustralya'daki internet sitesinden kaldırdı ve bölgedeki satış planlarını sona erdirdi.