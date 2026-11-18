Tesla'nın Türkiye'de satışa sunduğu bazı garantili ikinci el araçların fiyatlarının hatalı girilmesi, sipariş iptallerini beraberinde getirdi. Müşterilere gönderilen bildirimlerde, fiyatlandırma hatası nedeniyle satış sözleşmesinin iptal edildiği ve siparişin sonlandırıldığı belirtildi.

Sıfır kilometre Model Y Standard Range'in satış fiyatı 2 milyon 474 bin 985 TL iken ikinci el bir Model Y Standard Range, çevrimiçi envanterde 1 milyon 760 bin TL seviyesinde listelendi. Bu fiyatları gören bazı kullanıcılar sipariş oluşturup kapora ödedi.

İPTAL BİLDİRİMİNDE SÖZLEŞMEYE ATIF

Tesla, müşteriye gönderdiği bildirimde kabul edilen Motorlu Araç Satış Sözleşmesi'nin durdurma ve iptal hükümlerine atıfta bulundu. Şirket, fiyatlandırma hatası tespit edilmesi halinde sözleşmeden dönme ve ödenen sipariş ücretinin tamamını iade etme hakkının bulunduğunu belirtti.

X'te Selçuk Maz tarafından paylaşılan bilgilere göre hata, Tesla'nın yurt dışındaki merkezinden kaynaklandı. Aynı paylaşımda şirketin, hatalı fiyatlarla oluşturulan siparişleri kaporaları iade ederek iptal etmeyi planladığı aktarıldı.

150 BİN KİLOMETRENİN ALTINDAKİ ARAÇLARI KAPSIYOR

Tesla, Türkiye'de Sertifikalı İkinci El ve Takas programlarını 6 Kasım'da devreye almıştı. Sertifikalı İkinci El programı, 150 bin kilometrenin altındaki araçları kapsıyor. Otomobiller, Tesla teknisyenlerince kontrol edilerek gerekli yenileme işlemlerinden geçiriliyor; yapısal hasar veya hava yastığı açılması geçmişlerinin bulunmadığı doğrulanıyor. Satın alma öncesinde müşterilerle tahmini menzil bilgisi de paylaşılıyor.

Programda araçların mevcut 4 yıl veya 80 bin kilometrelik Yeni Araç Garantisi kapsamına, 1 yıl veya 20 bin kilometrelik ek garanti ekleniyor. Süre ve kilometre sınırlarından hangisine önce ulaşılırsa garanti o noktada sona eriyor. Kullanıcılar araçları şirketin çevrimiçi envanterinden inceleyip sipariş verebiliyor.

Takas programında ise yeni Tesla siparişi oluşturan müşteriler, mevcut araçları için değerleme talep edebiliyor ve takas işlemlerini teslimat sürecine dahil edebiliyor.

KASIM 2026 MODEL Y FİYATLARI

Tesla'nın Kasım 2026 dönemindeki sıfır kilometre Model Y fiyatları şöyle:



-Standard Range arkadan çekiş: 2 milyon 474 bin 985 TL

-Premium Long Range arkadan çekiş: 3 milyon 906 bin TL

-Premium Long Range dört çeker: 4 milyon 620 bin TL

-Performance dört çeker: 4 milyon 966 bin 500 TL