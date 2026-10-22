Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2026'nın temmuz-eylül döneminde geliri sabit kalırken net kârı yüzde 43 geriledi. Şirketin açıkladığı bilançoya göre üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla değişmeyerek 28 milyar dolar oldu.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,4 milyar dolar olarak kaydedilen net kâr, bu yılın aynı döneminde 787 milyon dolara düştü. Hisse başına kâr da 39 sentten 22 sente indi. Şirketin gelir ve kârı ise piyasa beklentilerini aştı.

Tesla'nın otomotiv segmentindeki geliri, aynı dönemde yüzde 3 azalarak 20,6 milyar dolara geriledi.

ÜRETİM ARTTI, TESLİMATLAR AZALDI

Tesla, üçüncü çeyrekte dünya genelinde 464 bin 391 otomobil üretti ve 486 bin 532 araç teslim etti. Araç üretimi yıllık bazda yüzde 4 artarken teslim edilen araç sayısı yüzde 2 azaldı.

Şirket açıklamasında, çeyrek boyunca araç üretim hacmini artırmanın önündeki temel kısıtlayıcı faktörün batarya tedariki olduğu belirtildi. Gelecekteki tedarik süreçlerini güvence altına alma konusunda önemli ilerleme kaydedildiği ifade edildi.

KUZEY AMERİKA'DA FSD BENİMSENME ORANI YÜZDE 75'İ AŞTI

Tesla, Kuzey Amerika'da denetimli tam otonom sürüş (FSD) sisteminin yeni araç teslimatlarındaki benimsenme oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını bildirdi. Şirket, FSD'nin sunulduğu pazarlarda talebi artırdığını belirterek diğer pazarlarda da onay alabilmek için düzenleyici kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Açıklamada, 3 Eylül'de Austin'de Cybercab araçlarıyla robotaksi hizmeti sunulmaya başlandığı ve 15 Ekim'de yeni nesil Roadster'ın tanıtıldığı hatırlatıldı.

Şirket ayrıca yapay zeka, robotik ve enerji dahil tüm iş kollarında araştırma-geliştirme ve sermaye harcamaları yoluyla geleceğe yatırım yapmayı sürdürdüğünü bildirdi.