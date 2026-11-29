Tesla'nın ABD'de dağıtmaya başladığı FSD v15 sürümündeki Reality View özelliği, Avrupa'da araç içi ekranlara ilişkin kurallara takılabilir. Aracın çevresini gerçek zamanlı ve üç boyutlu olarak gösteren özelliğin Avrupa'da yasaklanması ihtimali bulunuyor; ancak bu yönde alınmış resmi bir karar yok.

Olası engelin merkezinde sürücünün dikkatini yoldan uzaklaştırabilecek ekran içeriklerine ilişkin düzenlemeler bulunuyor. Avrupa'da kullanılan Tesla sürüş destek yazılımının ABD sürümünden farklı olması da yeni özelliğin bölgeye gelişini belirsizleştiriyor.

KAMERALARIN GÖRDÜĞÜNÜ ÜÇ BOYUTLU ORTAMA TAŞIYOR

Tesla, FSD yazılımının 15. sürümünü 21 Kasım 2026'da ABD'de dağıtmaya başladı. Şirket, sürüş sisteminin temelindeki sinir ağını yeniden tasarladığını açıkladı. Tesla'nın kendi verilerine göre sistemin kritik durumlarla başa çıkma performansı 25 kat artırıldı.

Reality View ise araç kameralarından gelen görüntülerle çevrenin üç boyutlu bir modelini oluşturuyor. Aracın üzerindeki sanal bir kameranın bakış açısından hazırlanan görüntüde trafik, yollar, çevredeki nesneler ve izlenmesi planlanan rota gösteriliyor. Sürücü böylece sistemin çevreyi nasıl algıladığını ve hangi manevrayı planladığını merkezi ekrandan takip edebiliyor.

2008 TARİHLİ TAVSİYE KARARI GÜNDEMDE

Özelliğin Avrupa'da karşılaşabileceği engeller arasında Avrupa Komisyonu'nun 2008/653/EC sayılı tavsiye kararı yer alıyor. Araç içi insan-makine arayüzlerine ilişkin bu metin, hareket halindeyken sürücüye kısa, anlaşılır ve sürüşle doğrudan ilgili bilgiler sunulmasını öngörüyor. Güvenlikle bağlantısı bulunmayan hareketli görüntülerin sınırlandırılmasını tavsiye ediyor.

Reality View'un yalnızca planlanan manevrayı değil, çevredeki trafik ve yol koşullarını da sürekli güncellenen ayrıntılı bir görüntüyle sunması bu açıdan sorun oluşturabilir. Düzenleyici kurumların bu gösterimi sürüş için gerekli bilginin ötesinde, dikkat dağıtıcı bir unsur olarak değerlendirmesi mümkün.

BM METNİNDE DAHA SINIRLI GÖSTERİM BENİMSENDİ

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde hazırlanan 171 No'lu BM Yönetmeliği de sürücü destek sistemlerinin çalışma koşullarını ve sürücüyle etkileşimini belirliyor.

Düzenlemenin 2026 başında hazırlanan ilk değişiklik taslağında, sistemin çevreyi nasıl algıladığını sürekli ekranda göstermesi gündeme geldi. GRVA/2026/4 numaralı belge kapsamında trafik, şeritler ve engellerin modellenerek sürücüye sunulması değerlendirildi.

Bazı ülke temsilcileri ise ayrıntılı ve sürekli görüntülerin sürücüyü yoldan çok ekrana yöneltebileceği endişesini dile getirdi. Ocak 2026'da üzerinde uzlaşılan, haziranda BM düzeyinde kabul edilen nihai metinde planlanan manevranın gösterilmesi yeterli görüldü; daha ileri görselleştirmeye açık bir sınırlama getirildi.

AVRUPA'DAKİ YAZILIM İÇİN AYRI ONAY GEREKİYOR

Tesla'nın Avrupa'daki sistemi, Hollanda Araç Otoritesi RDW'nin Nisan 2026'da verdiği geçici onay kapsamında, bölgeye özel v14 yazılım dalı üzerinden sunuluyor. Bu onay ABD sürümünü kapsamıyor. Avrupa'daki sistemde yapılacak her önemli güncellemenin RDW tarafından yeniden değerlendirilmesi gerekiyor.

RDW'nin kısa süre önce onayladığı yeni sürümde dikkat dağınıklığı uyarıları daha erken devreye giriyor. Saatte 130 kilometrenin üzerindeki hızlarda ellerin direksiyonda tutulması zorunlu. Sistemin Avrupa'daki adı da FSD yerine TAD, yani Tesla Destekli Sürüş olarak değiştirildi.

Kullanıma izin veren Avrupa ülkelerinin sayısı, İtalya'nın da katılmasıyla 12'ye ulaştı. Fransa ise sistemin yaygınlaştırılması için Avrupa düzeyindeki oylamayı bekliyor ve uygulamanın genişletilmesine mesafeli yaklaşıyor.