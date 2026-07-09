Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Tekevler Özyurt Mahallesi'nde 2025 yılında hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarında çok sayıda eksiklik bulunduğu iddia edildi. Mahalle sakinleri, konutların teslim edilmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen elektrik ve su hizmetlerinin sağlanmadığını, yapısal eksikliklerin ise hâlâ giderilmediğini ifade etti.

ÇATILAR AKIYOR, ÇEVRE DÜZENLEMESİ TAMAMLANMADI

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, konutların çatı olukları monte edilmediği için yağışlı havalarda çatılardan evlerin içine su sızıyor. Ayrıca boya ve mermer işçiliğinde ciddi eksiklikler bulunduğu, çevre düzenlemesinin yapılmadığı ve konutlar arasındaki bahçe ile sınır duvarlarının inşa edilmediği öne sürüldü. Vatandaşlar, benzer deprem konutlarının bulunduğu diğer yerleşim alanlarında çevre düzenlemeleri ve duvarların tamamlandığını belirterek, Maden ilçesindeki uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu.

"DEFALARCA BAŞVURDUK, SONUÇ ALAMADIK"

Mahalle sakinleri, yıkılma riski taşıdığı belirtilen bazı eski duvarların da uzun süredir tehlike oluşturduğunu ifade etti. Söz konusu duvarlarla ilgili defalarca yetkililere başvuruda bulunduklarını aktaran vatandaşlar, yapılan incelemelere rağmen bugüne kadar herhangi bir çalışma başlatılmadığını öne sürdü. Mahalle sakinleri, AKP Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ile Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın da bölgeye gelerek incelemelerde bulunduğunu ancak aradan geçen süreye rağmen eksikliklerin giderilmediğini belirtti. Vatandaşlar, altyapı sorunlarının çözülmesini, inşaat kusurlarının giderilmesini ve can güvenliği riski oluşturan yapıların bir an önce kaldırılmasını talep etti.