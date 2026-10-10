TBMM Genel Kurulu önceki gün, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul oturumunda, YENİ Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi’nin “sermaye piyasalarına” ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Yaklaşık 800 milyar liralık fon vurgununa ilişkin önergenin reddedildiği görüşmeler gergin anlara da sahne oldu. Tartışmalarla birlikte ortamın gerildiği Meclis’te erkek milletvekillerinin ellerindeki tespihler dikkat çekti. Kimisi sinirlerini yatıştırmak için ‘ya sabır’ diyerek, kimi milletvekili de can sıkıntısından tespih çekti.

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