İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Burcu Özberk'in test sonucu belli oldu. Testi negatif çıkan 10,7 milyon takipçili oyuncu, sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.

BURCU ÖZBERK'TEN İLK AÇIKLAMA

Instagram hesabından paylaşım yapan Burcu Özberk, kendisine gönderilen mesajlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi bilmenin verdiği huzurla, sevdiklerime sarılıp hayatın güzelliklerine devam ediyorum.

Güzel mesajlarınız ve her zaman yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim."

Özberk'in paylaşımı, test sonucunun negatif olduğunun açıklanmasının ardından geldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme' ile 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında sanatçı Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda test veren şüphelilerden 16'sının test sonucu ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Mehmet Cam Karcı'nın uyuşturucu testi pozitif çıkarken, Deniz Çakır, Muammer Kapucuoğlu, Pınar Bent, İbrahim Yılmaz, Cem Güler, İlknur Şahin, Işıl Işık Demet, Burcu Özberk, Özden Cerrahoğlu, Özcan Deniz, Ceylan Kaya ve Burhan Karaca'nın testi negatif çıktı. Öte yandan Cansu Taşkın'dan alınan örneklerde 'Kodein' maddesi tespit edildi.