Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örnekleri alınan şarkıcı Sıla'nın test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından gözler sanatçıya çevrildi. Raporun açıklanmasının ardından ilk kez sosyal medya hesabından açıklama yapan Sıla, kendisinden emin olduğunu belirterek, Adli Tıp raporunun uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

''BEN KENDİMDEN EMİNDİM''

Test sonucunun açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sıla, süreç boyunca sağduyulu bir yaklaşım sergilendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli dostlarım, meslek hayatım boyunca bir sanatçı olarak topluma, gençlere hep örnek olmaya çalıştım. Hem mesleki hayatımda hem de özel hayatımda her zaman bu hassasiyetle hareket etmeye özen gösterdim. Geçtiğimiz günlerde, yürütülen süreç kapsamında ifademe başvuruldu ve çeşitli testler verdim. Sürecin sağlıklı ve sağduyulu biçimde ilerlemesi kıymetliydi. Bugün Adli Tıp raporum çıktı. Ben kendimden emindim. Adli Tıp raporu da benim herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilişkim olmadığını net bir şekilde ortaya koydu."

''ALNIM AK, BAŞIM DİK''

Destek verenlere de teşekkür eden Sıla, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu süreçte bana inanan, güvenen ve desteklerini yollayan, benden dualarını esirgemeyen aileme, sevdiklerime, dinleyenlerime, dostlarıma ve sanatçı arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gerçeklerin daima ortaya çıkacağına, adaletin tecelli edeceğine olan inancım her zaman tamdır. Alnım ak, başım dik. Hepinize sevgiler, selamlar."