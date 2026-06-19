Ünlülere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Kenan Doğulu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı.Alınan örneklerin incelenmesi sonucunda Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

''ADIMIN ANILDIĞINI ÜZÜLEREK GÖRÜYORUM''

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayımlayan Kenan Doğulu, ''Bugün geçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum.'' dedi.

''TEREDDÜT TAŞIMIYORUM''

Kenan Doğulu, ''Yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumunun incelemelerinin ardından, aynı gece kendi talebimle Sağlık Bakanlığı onaylı bir laboratuvarda idrar, kan ve saç testleri yaptırdım. Bu testlerden ilk sonuç olan idrar analizinin beklendiği şekilde negatif çıktığını, kan ve saç analizlerinin de aynı şekilde sonuçlanacağına dair hiçbir tereddüt taşımadığımı paylaşmak isterim.'' diye belirtti.

''ADALETE OLAN İNANCIM TAMDIR''

Ayrıca Doğulu, ''Adalete olan inancım tamdır; bu sürecin en kısa sürede netlik kazanacağına ve gerçeğin ortaya çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum.'' cümlelerini kullandı.