Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlülerin uyuşturucu test sonuçları ortaya çıktı. Buna göre Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından örnekleri alınan Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca, oyuncu Yağmur Ünal ve Volkan Bahçekapılı dahil 10 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

''BÜYÜK BİR YANLIŞLIK OLDUĞUNU UMUYORUM''

Uyuşturucu testinin pozitif çıkması hakkında açıklama yayımlayan Yağmur Ünal şu cümleleri söyledi:

''Hakkımda çıkan ve gerçeği kesinlikle yansıtmayan haberleri büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Sonuçlara henüz ulaşamadım. Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum ve gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum.





Bunun için gerekirse kendi yaptırdığım testlerin sonuçları geldiğinde ben de şeffaf şekilde paylaşacağım.

Her zaman yanımda olan canım ailem, güzel arkadaşlarım ve mesajlar atan herkese çok teşekkür ederim''