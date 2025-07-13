Danimarka, sürdürülebilir havacılığa yönelik ilk somut adımını attı. ABD merkezli Beta Technologies'in geliştirdiği tamamen elektrikli ALIA CTOL adlı uçak, Sønderborg ile Kopenhag havaalanları arasında 200 kilometrelik bir uçuşu başarıyla tamamladı. Bu test, Danimarka’da yakıt kullanmayan bir uçağın ilk uçuşu olarak tarihe geçti.

20 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

15 metrelik kanat açıklığına sahip ve beş yolcu kapasiteli küçük uçak, standart elektrikli otomobil hızlı şarj cihazlarıyla sadece 20 ila 40 dakika içinde şarj edilebiliyor. Şirket, ALIA CTOL’un maksimum saatte 281 kilometre hıza ulaşabildiğini ve benzer büyüklükteki helikopterlere kıyasla yüzde 84 daha az karbondioksit salımı yaptığını belirtiyor.

Sønderborg Havalimanı Müdürü Jákup Sverri Kass, kalkış etkinliğinde yaptığı açıklamada, “Bugün burada sadece bir test değil, yeni bir başlangıç izliyoruz” diyerek yeşil havacılığın artık uzak bir hayal olmadığını vurguladı.

TURUNA MAYIS AYINDA BAŞLAMIŞTI

Uçak, Avrupa turuna mayıs ayında İrlanda’daki Shannon Havaalanı’ndan başladı. O tarihten bu yana birçok Avrupa havaalanında duraklayarak hem tamamen elektrikli uçuşun uygulanabilirliğini hem de altyapı ihtiyacını sergiledi. Ağustos ayında Norveç’te kargo taşımacılığı testlerine başlanması planlanıyor.

Şirketin gelirler müdürü Shawn Hall, elektrikli altyapının Avrupa’da hâlâ yetersiz olduğunu, bu nedenle havaalanlarının şarj donanımlarını geliştirmesi gerektiğini söyledi. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki havaalanı da bu dönüşüme hazırlanıyor.

MENZİLİ 622 KİLOMETRE

Elektrikli uçakların önündeki en büyük teknik sınırlamalardan biri, batarya teknolojisi. Uçağın mevcut menzili 622 kilometre, yani yalnızca bölgesel uçuşlar için uygun. Ancak uzmanlar, tıpkı elektrikli otomobillerde olduğu gibi, teknolojinin hızla gelişeceğini ve geniş gövdeli uçakların da yakın gelecekte bu alana gireceğini öngörüyor.

Danimarka hükümeti, 2025 yılına kadar ilk tamamen sürdürülebilir iç hat uçuşunu başlatmayı; 2030’a kadar ise tüm iç hat rotalarında fosil yakıtları tamamen devre dışı bırakmayı hedefliyor. Benzer şekilde, Norveç ve İsveç gibi İskandinav ülkeleri de elektrikli ve hibrit uçuşlar için net hedefler belirlemiş durumda.

Uzmanlara göre sürdürülebilir havacılık sadece elektrikle sınırlı değil. SAF (Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı), hibrit sistemler ve hidrojen yakıtlı çözümler de gelecekte önemli rol oynayacak. Danimarka Teknoloji Enstitüsü’nden Lasse Ingvardsen, “Sadece bir çözümle sınırlı kalmak zorunda değiliz” diyerek çok yönlü yaklaşımların önemine dikkat çekiyor.