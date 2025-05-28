ABD ve Fransa'da son haftalarda yaşanan çarpıcı olaylar, kripto para sahiplerinin giderek daha fazla suç örgütlerinin hedefi haline geldiğini gözler önüne serdi. Kaçırılan kişiler testere ve elektrik ile tehdit edilirken, milyon dolar değerindeki bitcoin fidye talepleri de artıyor.

ABD ve Fransa'da son haftalarda yaşanan çarpıcı olaylar, kripto para sahiplerinin giderek daha fazla suç örgütlerinin hedefi haline geldiğini gözler önüne serdi. New York’un lüks semti SoHo’da bir İtalyan turistin 3 hafta boyunca kaçırılıp işkenceye maruz kalmasının ardından iki kişi gözaltına alınırken, Fransa’da da kripto girişimcilerine ve ailelerine yönelik çok sayıda adam kaçırma girişimi nedeniyle 20'den fazla kişi tutuklandı.

AMERİKA'DA KABUS 3 HAFTA DEVAM ETTİ

ABD'deki olayda, 28 yaşındaki İtalyan bir kripto yatırımcısı, Manhattan’daki 30 ila 40 bin dolar arası kira bedeli olan bir konutta haftalarca esir tutuldu. William Duplessie (32) ve ortağı John Woeltz (37) tarafından kaçırılan adamın çatının kenarına asıldığı, elektrik kablolarıyla şoklandığı ve testereyle tehdit edildiği öne sürüldü. Saldırganlar, kurbanın Bitcoin cüzdanının şifresini ele geçirmek için fiziksel ve psikolojik işkence uyguladı. Polisin olay yerine yaptığı baskında, kurbanın bağlı ve işkence görmüş haldeki Polaroid fotoğrafları, ateşli silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

FRANSA'DA 24 KİŞİ TUTUKLANDI

Benzer şekilde Fransa'da da kripto para sahipleri benzeri bir tehdit altında. Paris’te bir kripto para borsası kurucusunun kızı ve torununu kaçırmaya çalışan maskeli bir çete başarısız oldu, ancak bu girişim ve ülke genelinde yaşanan benzeri olaylar üzerine 24 kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, olayların ardından kripto sektörünün önde gelen isimleriyle acil bir toplantı yaparak, güvenliğin artırılacağı ve devletin bu suçlarla mücadelede kararlılıkla hareket edeceği mesajını verdi.

MİLYONLUK FİSYE İSTEKLERİ, KESİLMİŞ PARMAKLAR

Fransa’daki bir diğer olayda, bir kripto milyonerin babası 1 Mayıs’ta Paris’te kaçırıldı; kurtarıldığında bir parmağının kesildiği görüldü. Ocak ayında ise Ledger adlı kripto firmasının kurucu ortağı David Balland ve eşi kaçırılmış, Balland’ın da bir parmağı kesilmişti. Bu olayla bağlantılı olarak altı erkek ve bir kadın tutuklandı.

TRANSFER KOLAYLIĞI SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İLGİSİNİ ARITIYOR

Uzmanlara göre, kripto varlıklarının dijital yapısı ve transfer kolaylığı, suç örgütlerinin ilgisini bu alana yöneltiyor. ABD’li siber suç avukatı David Seltzer’a göre, “Banka soymaktansa, birini kaçırıp cüzdan şifresini almak daha az riskli ve daha karlı görünüyor.”