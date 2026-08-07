Olay, 5 Ağustos’ta Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki sürücüler M.A.K. (40) ile A.H.Ş. arasında “yol verme” meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların araçlarından inmesiyle kavgaya dönüştü.
TESTEREYLE SALDIRMAYA ÇALIŞTI
Kavga sırasında M.A.K., A.H.Ş.’ye yumruk atarak dudağından yaralanmasına neden oldu. Daha sonra aracının bagajına yönelen M.A.K., aldığı testereyle A.H.Ş.’ye saldırmaya çalıştı. Çevrede bulunan kişilerin araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Yaşananların ardından M.A.K. otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Taraflar polis merkezine giderek birbirinden şikayetçi oldu. Olay anı ise araç kamerasına yansıdı.
180 BİN LİRA CEZA
Trafik ekipleri, aracından inerek saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.A.K.’ye 180 bin lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca şüphelinin otomobili trafikten men edildi.
MAHKEMECE TUTUKLANDI
Gözaltına alınan M.A.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.