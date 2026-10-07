Çalışma, Kore Teknoloji ve Eğitim Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi ve Polymers dergisinde yayımlandı. Araştırmanın amacı, temizlenmesi zor bir sokak atığı olan çiğnenmiş sakızların yol yapımında yeniden kullanılıp kullanılamayacağını görmekti.

SAKIZLARI KURUTUP BİTÜME KARIŞTIRDILAR

Araştırmacılar gönüllüler tarafından çiğnenmiş sakızları topladı ve kuruttuktan sonra asfaltın bağlayıcı maddesi olan bitüme ekledi. Deneylerde sakız oranı yüzde 3, yüzde 6 ve yüzde 9 olacak şekilde üç farklı karışım hazırlandı. Sakızlar, yaklaşık 180 dereceye kadar ısıtılan bitümün içine yavaşça karıştırıldı.

Laboratuvar incelemelerinde sakızın bitümün içinde çözünebildiği ve karışımın yapısını değiştirdiği görüldü. Sakızın içindeki polimer ve reçine benzeri maddelerin asfaltın özelliklerini etkilediği belirlendi.

ÇATLAKLARA KARŞI DAHA DAYANIKLI ÇIKTI

Hazırlanan karışımlar daha sonra yol yüzeylerinde zamanla oluşan yorulma çatlaklarına karşı test edildi. Sonuçlar, sakız eklenen bitümün özellikle orta sıcaklıklarda yorulmaya bağlı çatlamalara karşı daha dirençli olduğunu gösterdi. Yüzde 3, 6 ve 9 oranında sakız içeren karışımların tamamı yapılan ilgili dayanım testlerindeki şartları karşıladı.

Araştırmacılara göre yöntem, sokaklardan temizlenmesi oldukça zor olan sakız atıklarının değerlendirilmesi için yeni bir seçenek sunuyor. Yapılan testlerde olumlu sonuç alınmasıyla birlikte, çiğnenmiş sakızların gelecekte yol yapımında kullanılarak hem atıkların değerlendirilmesi hem de asfaltın daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.