Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda Testo Taylan ismiyle bilinen ünlü Youtuber ve sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, iddialara göre kendisine uzun zamandır ulaşmak isteyen 13 yaşındaki hayranına saldırıda bulundu. Kendisiyle tanışmak istediği ile ilgili mesajlar gönderen çocuk ile karşılaştıklarında çocuğa saldıran Testo Taylan, iddialara göre 13 yaşındaki hayranını hayli tartakladı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

13 yaşındaki çocuk, hayranı olduğu Testo Taylan tarafından darp edilince durumu ailesine bildirdi. Aile, çocuklarının zarar görmesine sessiz kalmayıp polise gitti. Verdikleri ifade sonucunda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Testo Taylan'ı Körfez'de gözaltına aldı.

Türkiye’nin tanıdığı fenomen Körfez’de hayranını dövdü!

TEPKİLER DURDURAMADI

13 yaşındaki hayranına şiddet gösteren sosyal medya ünlüsüne tepkiler çığ gibi büyüdü. Testo Taylan rumuzlu şahsın çocuğa saldırdığı anlarda çevresinden tepki gördüğü ve buna rağmen durmadığı iddia edildi. Saldırıdan sonra zarar gören çocuk ise uzun süre anın şokunu atlatamadı. Karşılaşmak için hayal kurduğu ismin saldırısına uğramayı beklemediğini, bu durumu uzun süre unutamayacağını dile getirdi.

TESTO TAYLAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Testo Taylan, gözaltı olayıyla ilgili açıklama yaptı. Fenomen, "Defalarca uyarmama rağmen evin önüne gelip küfret, cinnet geçirttir; sonra da karşı taraf bir şey yapınca suçlu olsun" dedi.