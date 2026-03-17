'Testo Taylan' adlı YouTube kanalının sahibi olan sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız ve iki kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi olarak 31 Ekim 2024 tarihinde Testo Taylan adlı YouTube kanalında yayınlanan 'Sosyal Mühendis Akademi' başlıklı videoda sosyal deney adı altında kadınlara yönelik müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiği öne sürüldü.



3 KİŞİ GÖZALTINDA



Danyıldız'ın yanı sıra söz konusu videoda yer alan Y.H. ve U.U. da bugün gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Savcılığın üç isim hakkında TCK 216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama) ve TCK 226 (Genel Ahlaka Karşı Suçlar) suçlarından soruşturma başlattığı öğrenilirken, tarafların evlerinde yapılan aramada dijital materyellerine el konuldu.





