Kamuoyunda "Testo Taylan" olarak tanınan Taylan Özgüç Danyıldız, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında yediği yemeğin adisyonunu takipçileriyle paylaştı.
Taylan'ın masasında Kuzu Külbastı, Ciğer Şiş Izgara, Kavurmalı Pide, Mantar Soslu Biftek, Vişneli Tayfır, Mercimek Çorbası, Mevsim Salatası ve Ayran vardı.
Oldukça çeşitli ürünlerin sipariş edildiği masanın toplam hesabı 2.322,50 TL olarak gerçekleşti.
Adisyonda yer alan yemekler ve fiyatları kalem kalem şu şekilde listelendi:
Mercimek Çorbası (3 porsiyon): 90,00 TL
(BB) Ciğer Şiş Izgara (1 porsiyon): 412,50 TL
Kuzu Külbastı (3 porsiyon): 825,00 TL
Mantar Soslu Biftek (1 porsiyon): 275,00 TL
Kavurmalı Pide (2 porsiyon): 350,00 TL
Mevsim Salata (1 porsiyon): 30,00 TL
Büyük Kutu Ayran (1 adet): 20,00 TL
Vişneli Tayfır (8 porsiyon): 320,00 TL