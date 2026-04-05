Sosyal medyada 'Testo Taylan' adıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yaklaşık iki hafta önce tutuklanan 'Testo Taylan'ın tahliye edildiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Danyıldız, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Danyıldız, 'Bugs Bunny' çizgi filminin 'Yosemite Sam' karakterini konu alan Türkçe dublajlı bir versiyonu olan "Küfürbaz Haydo"dan bir kare paylaşarak "Kınadığın şey başına gelmeden ölmezsin" notunu düştü.

'KADİR HOCA' DA TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan 'Kadir Hoca' olarak bilinen Kadir Özkaraaslan hakkında, Youtube'da yayımladığı "Sosyal Akademi" başlıklı videodaki ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Özkaraaslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından "halkı kin ve nefrete tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.