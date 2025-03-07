Sezon başında Galatasaray’dan Panathinaikos’a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, Yunan ekibinde kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle takımdan ayrılan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Son olarak UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Panathinaikos’un Fiorentina’yı 3-2 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü kaydeden Tete, sezon genelindeki etkili performansıyla göz doldurdu. Bu sezon Panathinaikos formasıyla tüm kulvarlarda toplam 11 gol ve 3 asist üreten yetenekli oyuncu, kariyerinin en skorer dönemine ulaştı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 45 maçta görev alan Tete, yalnızca 3 gol ve 4 asistle katkı sağlayabilmişti. Sarı-kırmızılı takımda beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Brezilyalı yıldız, Panathinaikos’ta adeta yeniden doğdu.

Sosyal medyada Tete'nin performansı sonrası Okan Buruk'a sert eleştiriler geldi. İşte onlardan bazıları...

''Adam bizden gitti Brezilyalı mıydı bu? Yakında milli takıma çağıracaklar neredeyse. Neye dönüştü bu? Okan bu topçular bizde niye böyle değil Okan!

En azından bu adamın kalması lazımdı en azından...

Okan Bunu da Angelino'yu da mahvetti. İkisi de gol atıyor şimdi bizde Barış ve Sallai'ye mecbur bıraktı.

Galatasaray, Okan Hoca ve taraftarlar oyunlar için sabretmesini öğrenemedik maalesef. Hemen asıp kesiyoruz küstürüyoruz sonra gittikleri yerde şov yapınca (ne topçu) diyoruz.''