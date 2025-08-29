İstanbul Çekmeköy’de bir kafede arkadaşıyla oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, silahlı saldırıya uğradı.
Olay Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekibinin kontrollerinde başından vurularak ağır yaralandığı anlaşılan Tuncay Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
EDİRNE'DE YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırganın Edirne'de yakalandığını belirterek şunları kaydetti:
"27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak;
Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen Polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.
Allah ayağınıza taş değdirmesin."