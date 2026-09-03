Telegram ve Signal üzerinden faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütleri, cinayetten sahte paraya, kara para aklamadan göçmen kaçakçılığına kadar suçları adeta dijital bir pazara dönüştürdü.

T24’ten Mehmet Duran Boztepe’nin haberine göre, yazışmalarda cinayet, silahlı yaralama ve mekan kurşunlama eylemleri için fiyat pazarlıkları yapıldı.

KAN DONDURAN TARİFE

Bazı cinayetlerin 700 bin lira ile 7 milyon lira arasında “fiyatlandırıldığı”, yaralama eylemlerinin ise 10 bin liraya kadar düştüğü görüldü. Bir cinayet için istenen 7 milyon liranın pazarlıkla 3 milyon 500 bin liraya indirilmesi, suç ağları arasındaki rekabeti gözler önüne serdi. Mekan kurşunlama fiyatlarının ise pazarlıkla 60 bin liraya kadar gerilediği belirlendi.

LOJİSTİK AĞI DA BULUNUYOR

Suç pazarının lojistik ayağında silah, patlayıcı ve sinyal kesici cihazların satışının yapıldığı; uzun namlulu silahların kargoyla gizlenerek gönderildiği ortaya çıktı. Öte yandan paravan şirketler ve kripto işlemleri üzerinden kara para aklandığı, banka hesaplarının günlük 15-17 bin 500 liraya kiralandığı belirlendi. Sahte altın ve döviz, çalıntı kimlik verileri, yasa dışı hatlar ve göçmen kaçakçılığı da aynı dijital ağlarda alınıp satılan ürünler arasında yer aldı. Emniyet güçlerinin siber birimleri incelemelerini örgütler bazında sürdürdüğü bildirildi.

Tetikçi borsası telegram platformunda kurulan gruplarda yapılıyor. Tetikçilerin yaptığı işleme göre fiyatları değişiyor. Saldırıların 81 ilin tamamında düzenlenebileceği belirtiliyor. Farklı tetikçiler, kafalarına göre fiyat veriyor. Hatta bazı tetikçilere “Sen ucuza yapıyorsun” bile deniyor. Bazı tetikçiler ise kullanılacak silahı müşterilerden talep ediyor. İşlemlerin videosu çekilip yollanıyor.

18 yaş altı ‘kıyıcı gençler’ arıyorlar

Daltonlar, Casperlar ve Baygaralar gibi suç gruplarının faaliyet gösterdiği dijital pazarda, cinayet dahil çeşitli suçlar için şehir bazlı özel ekipler oluşturulduğu görüldü. Duyuru gruplarında, İzmir’de 15 kişilik bir ekibin “tahsilat”, “yaralama” ve “kemik kırma” gibi işler için hazır bekletildiği ilan edildi.

Suç örgütlerinin, ceza yasalarındaki yaş indiriminden yararlanmak amacıyla çocukları da kullandığı ortaya çıktı. Gruplarda, “İstanbul Esenyurt’ta 18 yaş altı eleman lazım” şeklinde ilanlar paylaşılırken, çocukların bu yöntemle suça çekildiği belirlendi.

Örgütlerin ayrıca “81 ilden aileye alım vardır, kıyıcı gençler yazabilir” ifadeleriyle yeni üyeler aradığı görüldü. Yeni nesil suç ağlarının, çoğunlukla gençleri ve çocukları tetikçi olarak kullandığı, firari yöneticiler aracılığıyla Gürcistan ve Rusya gibi ülkelerden faaliyetlerini sürdürdüğü iddianamelerde yer alan tespitler arasında. Bu suç gruplarının da birbirleriyle rekabet içinde olduğu biliniyor.

4 çocuk gasp ve darptan tutuklandı

İSTANBUL, Beyoğlu’nda 4 çocuk, sokakta darbettikleri Abdullah A.’nın (38) cep telefonu ile cüzdanındaki 2 bin lirayı gasbetti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, Güven Timleri tarafından yakalandı.

Darp anları çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerin 21 suç kaydı olduğu belirlendi. 4 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ve kırmızı reçeteli ilaç pazarlığı

Platformun, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin elden teslim yöntemiyle satıldığı bir ağ barındırdığı belirlendi. Yazışmalarda satıcıların gramaj üzerinden fiyatlandırma yaptığı kayıtlara yansıdı. Kırmızı reçeteli sinir ilaçlarının da ticarete sokulduğu, bir kullanıcının “Orijinal eczanelerde satılanlardan” beyanıyla ilacı 5 bin liraya pazarladığı görüldü.

Siber zorbalık için ücretli ifşa kanalı

Kamera sızma, WhatsApp sızma, hesap kapatma, ücretli ifşa kanalı ve açık görsellerin belirli kişi isimleriyle arşivler halinde satıldığı saptandı. Ağlarını büyütmek isteyen şüphelilerin gruplarda “400 üyede çalıntı kredi kartı çekilişi” düzenlediği de belgelendi. Kripto cüzdan ödemesiyle “Anahtar teslim bahis ve casino altyapısı” satıldığı görüldü.