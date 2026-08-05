Meksika'nın çete şiddetiyle bilinen Sinaloa eyaletinde, sosyal medya platformunda canlı yayın yapan 25 yaşındaki TikTok yayıncısı Cesar Gastelum silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Eyalet başkenti Culiacan'daki işlek bir alışveriş merkezinde bulunan bir restoranın dışında gerçekleşti.

500 binden fazla takipçisi olan ve yaşam tarzı içerikleri paylaşan Gastelum'un yaşamını yitirdiği yerel polis tarafından açıklandı.

O ANLAR KAMERADA

Saldırı, Gastelum'un bir sosyal medya meydan okuması kapsamında iki arkadaşıyla birlikte kurye kıyafeti giyerek canlı yayın yaptığı esnada meydana geldi.

Kartel tetikçileri, Gastelum'un kimliğini doğrulamak motorsikletle yanından geçti. Bu kontrol, canlı yayına yansıdı.

Daha sonra yüzlerini motorcu kaskıyla kapayan tetikçiler Gastelum'un arkasından motorsikletle gelerek, ne olduğunu fark etmeyen yayıncıyı kafasının arkasındandan vurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yayıncının anında yere yıldığı ve motorlu tetikçilerin kaçtığı görüldü. Yayıncının arkadaşları ise dehşetle dondu.

Olayın ardından yayın durduruldu ve platform tarafından kaldırıldı; ancak saldırıya ait görüntülerin internet ortamında hızla yayıldı.

HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

Sinaloa başsavcılık ofisine yakın bir konumda gerçekleşen saldırının ardından bölgeye asker ve polis ekipleri sevk edildi.

Yerel televizyon kanallarının aktardığı bilgilere göre adli tıp uzmanları olay yerinde delil toplayarak cenazeyi kaldırdı.

Söz konusu bölgenin son iki yıldır güçlü bir yerel kartel içindeki hesaplaşmalar nedeniyle çalkantılı olduğu ifade edildi.

Yerel basın, Sinaloa'da son yıllarda bazıları suç örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 12 sosyal medya fenomeninin öldürüldüğünü kaydetti.