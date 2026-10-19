Sunucu ve akademisyen Doç. Dr. Pelin Yantur, görev yaptığı üniversitede yaşanan tez savunması sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Tez savunmasında başarısız sayılan öğrencinin, Yantur hakkında CİMER üzerinden ağır ithamlarda bulunduğu öne sürüldü.
TEZ SAVUNMASINDA BAŞARISIZ SAYILDI
Olay, 15 Haziran’da üniversitede düzenlenen tez savunma sınavında yaşandı.
Lisans öğrencisi Selin K., Doç. Dr. Pelin Yantur’un da yer aldığı jüri önünde tezini savundu.
Değerlendirme sonucunda jüri, teze düzeltme verilmesine karar verirken öğrenciyi başarısız saydı.
Sınav sonucuna tepki gösteren öğrencinin, aynı gün CİMER üzerinden Yantur hakkında mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunduğu iddia edildi.
“KARALAMA KAMPANYASI” İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU
Hakkında asılsız iddialar ortaya atıldığını belirten Pelin Yantur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yantur, dilekçesinde öğrencinin akademik süreçle ve gerçeklerle bağdaşmayan, kişilik haklarını hedef alan suçlamalarda bulunduğunu öne sürdü.
Sabah’tan Armağan Yılmaz’ın aktardığına göre Yantur, öğrencinin akademik uyuşmazlığı kişisel husumete dönüştürdüğünü ve mesleki itibarını zedelemeye çalıştığını savundu.
İddiaların somut delillere dayanmadığını belirten Yantur, kendisine yönelik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.
Şikâyetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.