Gümüş balığı protein, omega-3 ve mineral bakımından oldukça zengin bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Küçük yapısı nedeniyle kılçığıyla birlikte tüketilebilmesi ise kalsiyum açısından önemli avantaj sağlıyor.

KILÇIĞIYLA TÜKETİLDİĞİ İÇİN KALSİYUM DEĞERİ YÜKSEK

Beslenme uzmanları, küçük balıkların bütün halde tüketilmesinin mineral alımını artırdığını belirtiyor. Özellikle gümüş balığında bulunan doğal kalsiyumun kemik sağlığı açısından önemli olduğu ifade ediliyor.

Omega-3 yağ asitleri bakımından da dikkat çeken balığın, düzenli tüketildiğinde kalp ve beyin sağlığını desteklediği belirtiliyor. Düşük kalorili yapısı nedeniyle diyet listelerinde de tercih edildiği aktarılıyor.

TEZGAHLARDA YENİDEN İLGİ GÖRMEYE BAŞLADI

Özellikle kıyı şehirlerinde sık görülen gümüş balığı, son dönemde sosyal medyada yayılan paylaşımların ardından yeniden gündeme geldi. Küçük boyutuna rağmen yüksek besin değerine sahip olması nedeniyle birçok kişi tarafından 'doğal kalsiyum deposu' olarak yorumlanıyor.

Balığın ekonomik fiyatı nedeniyle de yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor.

EN ÇOK BU ŞEKİLDE TÜKETİLİYOR

Gümüş balığı genellikle tavada kızartılarak tüketiliyor. Ancak uzmanlar, daha sağlıklı bir tüketim için balığın fırında, ızgarada veya yapışmaz tavada az yağ kullanılarak pişirilmesini öneriyor.

Düzenli ve dengeli şekilde tüketildiğinde ise gümüş balığının hem kemik sağlığına hem de genel beslenme düzenine katkı sağladığı ifade ediliyor.