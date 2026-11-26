Karadeniz'de bu sezon yaşanan palamut bolluğu, balıkçılık sektöründe son yılların en dikkat çekici dönemlerinden birini beraberinde getirdi. 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla birlikte denize açılan balıkçılar, sezon boyunca tonlarca palamut avladı. Özellikle Sinop açıklarında yoğunlaşan avcılık, hem tezgahlara hem de vatandaşların mutfaklarına yansıdı.

Balıkçılar, bu sezonun son 80 yılın en verimli palamut dönemlerinden biri olduğunu belirtirken, Karadeniz'deki hareketliliğin bir süre daha devam etmesini bekliyor.

SON 80 YILIN EN BEREKETLİ SEZONU

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, Karadeniz'de daha önce benzeri görülmemiş bir palamut bolluğu yaşandığını söyledi. Balıkların göç güzergahında birkaç kez yön değiştirdiğini belirten Ünlü, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı: "80 yılın bir bolluğu yaşanıyor. Daha önce hiç böyle bir şey görülmemiş Karadeniz'de. Balık ikinci, üçüncü kez çark ediyor. Boğazdan çıkacak zannettik, İğneada'dan balık tekrar geriye gelerek şu an doğuya gidiyor. Yani Karadeniz'in yerli balığı gibi oldu."

BALIKÇILAR KASA VE BUZ BULMAKTA ZORLANDI

2005 yılında da yoğun palamut avcılığı yapıldığını hatırlatan Ünlü, bu sezon yaşanan bolluğun geçmiş yıllarla kıyaslanamayacağını ifade etti. Avlanan balıkların miktarı nedeniyle kasa, buz ve nakliye konusunda zaman zaman yetersizlik yaşandığını belirten Ünlü, şunları söyledi: "2005 yılında oldu ara ara ama şöyle söyleyeyim bunun onda ikisi kadar. Yani bu bolluk ilk defa. Kasa bulamadık, sele bulamadık, buz yetişmedi, nakliyeci yetişmedi. Ekonomik yönden de çok uygun. Halkımız 50 liraya, 40 liraya bir kiloluk balık yiyor. Şimdi 10 tane balık 10 kilo geliyor ve 500 lira. Dolduruyor dolabına, yaza hazırlık yapıyor. Satışlardan da belli uygun olduğu zaman bayağı bir hareketlilik oluyor. Yani vatandaş bu sene uygun palamut yedi, halen de yemeye devam ediyor aynı şekilde."

BOLLUK VATANDAŞIN SOFRASINA YANSIDI

Palamut avındaki artışın tüketiciler açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten Ünlü, uygun fiyatların balığa olan talebi artırdığını dile getirdi. Arz fazlalığının balıkçılar için zaman zaman ekonomik sıkıntılara neden olduğunu da kaydeden Ünlü, "Palamudun bolluğu halkımıza yaradı, bol bol ucuz balık yediler, yemeye de devam ediyorlar. Bundan da memnunuz" dedi.