Van’ın yüksek kesimlerinde baharın gelişiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen otlar, hem sofraları süslüyor hem de bölge halkına gelir kapısı oluyor. Bu otlar arasında en dikkat çekenlerden biri ise sezonun yeni ürünü olan uçkun oldu.

SEZONUN EN DEĞERLİ OTU

İlkbaharın kısa süreli nimetlerinden biri olan uçkun, bu yıl da tezgahlarda yüksek fiyatıyla öne çıkıyor. Henüz yeni çıkmaya başlayan uçkunun kilosu 500 TL’den alıcı buluyor. Ekşi tadı ve kendine has aromasıyla bilinen bu bitki, hem çiğ tüketiliyor hem de çeşitli yöresel tariflerde kullanılıyor.

ZORLU ŞARTLARDA TOPLANIYOR

Uçkun ve diğer pancar otları, genellikle Van’ın kırsal ve dağlık bölgelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından toplanıyor. Zorlu doğa koşullarında saatler süren emekle elde edilen bu otlar, özellikle dar gelirli aileler için önemli bir kazanç kapısı oluşturuyor.

YÖRESEL MUTFAKTA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Van mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan doğal otlar, yalnızca lezzetleriyle değil, aynı zamanda şifa kaynağı olarak görülmeleriyle de yoğun ilgi görüyor. Uçkun başta olmak üzere bu otlar; geleneksel yemeklerde, peynir yapımında ve turşularda sıkça tercih ediliyor.