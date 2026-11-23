Erzincan’ın coğrafi işaretli lezzetlerinden Üzümlü sarucu, fiyatıyla et tezgâhlarını geride bıraktı. Kilogram fiyatı 2 bin TL’ye kadar yükselen yöresel ürün, kentte satılan antrikot, kuşbaşı ve kıyma gibi et çeşitlerinden daha pahalı hale geldi. Yarım kilosunun fiyatı ise yaklaşık bir kilogram kıymaya denk geliyor.

ET FİYATLARINI GERİDE BIRAKTI

Erzincan’ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan Üzümlü sarucu, bu kez yüksek fiyatıyla gündeme geldi. Coğrafi işaret tesciline sahip yöresel ürünün kilogram fiyatı bin 700 ile 2 bin TL arasında değişiyor. Bu rakam, kentteki birçok et çeşidinin kilogram fiyatını geride bırakıyor.

Et tezgâhlarında antrikotun kilogramı yaklaşık bin 500 TL’den satılırken, dana but eti bin TL, kuşbaşı 900 TL, kıyma ise 850 TL civarında alıcı buluyor. Kemikli etin kilogram fiyatı da yaklaşık 700 TL seviyesinde bulunuyor.

YARIM KİLOSU BİLE CEP YAKIYOR

Üzümlü sarucunun fiyatı, küçük miktarlarda satın almak isteyen tüketiciler için de dikkat çekici seviyelere ulaştı. Yarım kilogramı 850-900 TL arasında satılan ürünün bu miktarı, yaklaşık bir kilogram kıymanın fiyatına karşılık geliyor.

GELENEKSEL LEZZETİN FİYATI DİKKAT ÇEKİYOR

Erzincan mutfağının kendine özgü ürünlerinden biri olan Üzümlü sarucu, geleneksel üretim yöntemi ve yöreye özgü yapısıyla biliniyor. Coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan ürün, yüksek fiyatıyla bu kez et çeşitleriyle kıyaslanmaya başlandı.