Karadeniz'de yaşanan rekor palamut bolluğu, pazar tezgahlarında bayram havası estirdi. Trabzon kent merkezindeki balık halinde fiyatların dip yapmasıyla birlikte tüketiciler tezgahlara akın etti. Geçtiğimiz günlerde tanesi 75 TL’den alıcı bulan orta boy palamudun tanesi bu hafta 45 TL’ye gerilerken, iri boy palamutların kilosu ise 85 TL bandına çekildi.

FİYATINI GÖREN POŞET POŞET STOK YAPIYOR

Mavi suların bereketi hem balıkçı esnafının yüzünü güldürdü hem de halkın mutfak masrafını hafifletti. Tezgahlarda palamudun yanı sıra barbunya, hamsi, istavrit ve mezgitin kilogramı 110 TL’den alıcı buluyor. Uygun fiyatı gören vatandaşlar en çok palamuda yöneldi.

"MALİYET OLMASA BEDAVA VERECEĞİZ"

Fiyatlardaki gerilemeyi değerlendiren balıkçı esnafı Serkan Taner, denizdeki bolluğun satışlara tam kapasite yansıdığını vurguladı. Sezonun en makul rakamlarına ulaştıklarını belirten Taner, "Karadeniz'den bereket fışkırıyor. Palamudun tanesini 45 TL’ye kadar düşürdük. Günlük ortalama 300 kasa balık indiriyoruz tezgaha. Vatandaş memnun, kasalarca alıp buza koyanlar var. İnanın nakliye, mazot ve işçilik giderleri olmasa bu balığı vatandaşa bedavaya vereceğiz. Ancak mevcut maliyetler sebebiyle fiyatın daha da aşağı inmesi mümkün görünmüyor" dedi.

Öte yandan yetiştiricilik ürünlerinde hareketlilik sürüyor. Tezgahlarda kültür alabalığının kilosu 160 TL, levreğin kilosu 380 TL, somonun kilogramı ise 240 TL’den alıcı bekliyor.