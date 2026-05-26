Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan kalp hastası Mahmure Altın, otuz yıldır kendi bahçesinde yetiştirdiği ürünleri satarak geçimini sağlıyor. Dört torununa bayramlık almak amacıyla Bandırma'daki pazarda tezgah açan Altın, gün boyu satış yaptı.
Akşam saatlerinde tezgahına gelerek yaprak almak istediklerini söyleyen bir grup, yaşlı kadını lafa tuttu. Bu sırada gruptan biri tezgahın arkasına geçerek günün hasılatının bulunduğu kutuyu alıp kaçtı.
İLAÇLARI DA KUTUNUN İÇİNDEYDİ
Şüphelilerin uzaklaşmasının ardından kutusunun yerinde olmadığını fark eden Mahmure Altın büyük bir üzüntü yaşadı. Çalınan kutunun içinde on bin lira nakit para, kimlik kartı ve yaşlı kadının her gün düzenli olarak kullanması gereken kalp ilaçlarının bulunduğu öğrenildi.
ESNAF TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI
Torunlarına verdiği bayramlık sözünü tutamayacağını belirterek gözyaşlarına boğulan yaşlı kadını çevredeki pazar esnafı ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.