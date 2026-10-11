Türkiye’de 15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, bol miktarda balıkla kıyıya dönmeyi sürdürüyor. Bandırma’da özellikle palamut bolluğu yaşanırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali’nde yoğunluk oluştu.

Tezgâhlarda yaklaşık 1 kilogramlık palamutlar 100 liradan, 650 gramlık palamutlar ise 75 liradan alıcı buldu. Vatandaşlar, uygun fiyatlarla satışa sunulan palamuda ilgi gösterdi.

Diğer balıkların kilogram fiyatları ise sardalyada 300, hamside 200, istavritte 250 ve mezgitte 400 lira olarak belirtildi.

"EN HIZLI ZAMANINDA"

Balıkçı Semih Gargı, palamudun hem Karadeniz’den hem de Bandırma Körfezi’ndeki teknelerden geldiğini belirterek bolluğun fiyatlara olumlu yansıdığını söyledi.

Palamutların büyüyüp yağlandığını ifade eden Gargı, balığın ızgara, tava ve fırının yanı sıra tuzlama ve lakerda yapımında da tercih edildiğini anlattı. Vatandaşların kış aylarında tüketmek üzere palamut alıp dondurucularında sakladığını da belirtti.

"VARKEN YİYELİM"

Palamudun göç döneminin en hareketli zamanında olduğunu dile getiren Gargı, balık bolluğunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Palamudun fiyatına dikkat çeken Gargı, yaklaşık 800-900 gramlık balıkların tanesinin 100 liradan satıldığını, kilogram fiyatının ise 100-120 lira civarında olduğunu ifade etti.

Bandırma’da güzel havayı değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar da kendi balığını tutmak için deniz kıyısına gitti. Oltalarını denize atan amatör balıkçılar, bol miktarda istavrit ve sardalya yakaladı.

Tezgâhlardaki palamut bolluğu ve kıyıdaki amatör balıkçılık hareketliliği, ilçede balık sezonunun bereketli geçtiğini gösterdi.