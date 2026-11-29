Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in 5 sezonluk yayın hakları için 30 Kasım 2026 Pazartesi günü ihaleye çıkacak. Yeni yayın dönemi, 2027-2028 sezonunda başlayıp 2031-2032 sezonunun sonunda tamamlanacak.

Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak ihale, noter huzurunda ve Yayın İhale Komisyonunun gözetiminde yapılacak. Kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin uygulanacağı ihaleye katılacak kuruluşlar, tekliflerini saat 14.00 ile 14.10 arasında komisyona teslim edebilecek. İhale dokümanlarının satış bedeli 750 bin TL olarak belirlendi.

Türk futbolunun önümüzdeki 5 yıllık yayın haklarını belirleyecek ihale, TFF'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

BEŞ PAKET SUNULACAK, VERİ HAKLARI DIŞARIDA KALACAK

Yayın hakları, kapsamları farklı beş paket üzerinden satışa sunulacak:

Paket A: Süper Lig yayın hakları.

Süper Lig yayın hakları. Paket B: 1. Lig yayın hakları, iki ligin radyo yayınları ve geniş maç özetleri.

1. Lig yayın hakları, iki ligin radyo yayınları ve geniş maç özetleri. Paket C: Süper Lig ve 1. Lig'in uluslararası yayın hakları.

Süper Lig ve 1. Lig'in uluslararası yayın hakları. Paket D: Uluslararası bahis sitelerindeki yayınlar ve dijital maç özetleri.

Uluslararası bahis sitelerindeki yayınlar ve dijital maç özetleri. Paket E: Tüm paketleri kapsayan yayın hakları.

Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarına ilişkin veri hakları ise ihale kapsamında yer almayacak.

TFF'DEN TEKLİF ÇEŞİTLİLİĞİ VURGUSU

İhale öncesinde açıklama yapan TFF, teklif alternatiflerinde ilk kez bu ölçekte çeşitliliğe ulaşıldığını bildirdi. Federasyon, bu durumu Süper Lig ve 1. Lig'in ticari potansiyeline yönelik ilginin göstergesi olarak değerlendirdi. İhale hazırlıkları, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ile iş birliği içinde yürütüldü.

Geçmiş yıllarda yayın gelirlerinde yaşanan düşüşe dikkat çeken federasyon, kulüplerin mali yapısını güçlendirecek ve uzun vadeli gelir artışı sağlayacak bir model üzerinde çalışıldığını belirtti. Türk futbolunun ekonomik gücünü ve uluslararası marka değerini artırmak, sürdürülebilir bir yayıncılık modeli oluşturmak hedefler arasında sıralandı.

TFF ayrıca teknolojik altyapının geliştirilmesini, izleyici deneyiminin iyileştirilmesini ve Türk futbolunun daha geniş bir uluslararası izleyici kitlesine ulaşmasını amaçlıyor. Federasyon, beş sezonluk süreyle kulüpler ve yayıncı kuruluşlar için daha öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşturmayı hedefliyor.

MEVCUT ANLAŞMA SEZON SONUNDA BİTİYOR

2 Mart 2024'te sonuçlanan yayın ihalesinde beIN Media Group, tüm yayın haklarını kapsayan Paket E için sezon başına 182 milyon dolar teklif vermişti. KDV dahil tutar 218,4 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Mevcut anlaşma, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak.