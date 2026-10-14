Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella ile makamında bir araya gelerek vedalaştı.



TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı.



TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Millî Takımımızın teknik direktörü olarak yaptığı çalışmalar, görev süresi boyunca Ay-Yıldızlılarımıza yaşattığı tarihi başarılar ve Türk futboluna vermiş olduğu hizmetler için İtalyan teknik adama teşekkür ederek; kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarı dileklerini iletti.



Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'ya, Kosova - Türkiye maçının ardından kendisinin Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğrafının yer aldığı bir plaket hediye etti.