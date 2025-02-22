TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HTSpor’da katıldığı programda yaptığı açıklamayla, VAR sisteminin aslında nasıl manipülasyona açık olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Kayserispor-Konyaspor maçı 3-2 sonuçlanmıştı. 88. dakikada konuk ekibin skoru 3-3’e getirdiği pozisyonda ofsayt kararı çıktı.

'O ARKADAŞ BİR DAHA MAÇLARA GELMEYECEK'

Ancak ekranlara yansıyan görüntülerde ofsayt olmadığı açıkça görüldü. Hacıosmanoğlu bu pozisyonda yabancı VAR hakeminin iki kez uyarmasına rağmen operatör tarafından çizginin yanlış çizildiğini açıkladı. TFF Başkanı, “Bunu yapan şirket var, o arkadaşı bir daha göndermemelerini söyledik. Federasyona bir kazık olsun işte” şeklinde şoke edici bir açıklama yaptı.

MANIPÜLASYONA AÇIK

BU skandal sadece “Federasyona kazık olsun” sözüyle yumuşatılacak bir durum değil. Maçların kaderinin bir teknik eleman tarafından nasıl ufak bir oynamayla manipüle edileceğinin en açık göstergesi. Anadolu takımları bu sözler sonrası ayaklandı. Konyaspor tekrar isterken, Kayserispor tepki gösterdi. Diğer kulüpler de kendi maçlarında yaşanan hatalar için TFF’ye başvuru hazırlığına geçti.