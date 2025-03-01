Kamu ihalelerinin vazgeçilmez adresi AKP’ye yakın isimler oluyor. Bunun bir örneği de Sağlık Bakanlığı’nın Sakarya Şehir Hastanesi ikmal ihalesinde yaşandı.

4.8 milyarlık ihaleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun şirketi ATR Yapı Proje Sanayi AŞ. kazandı. 2021 yılındaki 1 milyar 248 milyon 61 bin liralık ilk ihaleyi de aynı firma almıştı. Sözleşmeye rağmen 2 yılda bitmeyen hastane için ikmal ihalesine çıkıldı ve ihaleyi, 4 milyar 825 milyon lira ile yine Hacıosmanoğlu’nun şirketi aldı. Hastanenin maliyeti, 6 milyar 73 milyon 61 bin TL’ye çıktı.

Sakarya Adapazarı‘nda 300 dönümlük alanda yapımı süren 1.000 yataklı şehir hastanesi için ilk olarak, 13 Temmuz 2021’de ihale açıldı ve Hacıosmanoğlu’nun şirketi, 1 milyar 248 milyon 61 bin lira bedelle kazandı. Hastanenin yapımı sözleşemeye rağmen 2 yılda bitmedi.

5 ŞİRKET DAHA VARDI

Sağlık Bakanlığı da 13 Aralık 2024’te ikmal ihalesi açtı. 5 şirketin katıldığı ihaleyi yine Hacıosmanoğlu aldı. 4 milyar 825 milyon TL’lik sözleşme yapıldı. İhalelerinin ikisi de kamuda istenmeyeni eleme aracı olduğu gerekçesiyle eleştirilen Pazarlık 21 B yöntemiyle yapıldı.

Şirketin ortağı Hacıosmanoğlu Gezi Eylemleri sırasında AKP’nin Kazlıçeşme mitinginde sahneye çıkmıştı. O dönem Trabzonspor’un başkanı olan Hacıosmanoğlu’nun, ‘Kulüp Başkanı’ sıfatıyla siyasi parti mitinginde boy göstermesi tepki toplamıştı.

Hacıosmanoğlu ihalelere doymamış

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Yabancı Diller Yüksekokulu ve Öğrenci Binası inşaatı ihalesi de 467 milyon 740 bin TL ile İbrahim Hacıosmanoğlu’na gitti. Şirket, İstanbul Haseki Eğitim Hastanesi ihalesini 1 milyar 689 milyon liraya aldı. Kocaeli Gölcük’teki devlet hastanesi İkmal İnşaatı ihalesini de 328 milyon liraya kazandı.