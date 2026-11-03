A Spor ekranlarında yayınlanan "Gündem Özel" programında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankara Belediyespor müsabakasının ardından başlatılan geniş çaplı bahis soruşturmasının detaylarını paylaştı. "Futbol ailesi içindeki hiç kimse bahis oynayamaz" diyerek tavizsiz bir duruş sergilediklerini belirten Hacıosmanoğlu, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinden toplam 448 kişinin disipline sevk edildiğini açıkladı. Yürütülen soruşturma kapsamında 147 kişiye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilirken, 301 kişi ceza almadı.

Canlı yayında akıllara durgunluk veren bir iddiayı da kamuoyuyla paylaşan TFF Başkanı, Süper Lig'de görev yapan bir kulüp yöneticisinin, takımı sahada 1-0 öndeyken rakibin kazanacağına dair bahis oynadığını ileri sürdü. 2024-2025 sezonunda gerçekleştiği belirtilen olayda ilgili yöneticinin 4 bin TL yatırarak 16 bin TL kazanç sağladığını aktaran Hacıosmanoğlu, bu dosyanın Etik Kurulu'na sevk edileceğini bildirdi. Benzer durumların başka kulüplerde de yaşandığına dikkat çeken TFF Başkanı, saha sonuçlarına etki edildiğinin tespit edilmesi halinde çok ağır yaptırımların geleceğini belirterek, "Altı doldurulursa bu iş bambaşka bir boyuta gider. Sahaya yansıdığı kesinleşirse tescil edilen şampiyonluklar bile el değiştirebilir" uyarısında bulundu.

2016'DAKİ OLAYLI DERBİDE BAHİS ŞÜPHESİ

İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalarının devamında Türk futbol tarihinin en tartışmalı karşılaşmalarından biri olan 21 Şubat 2016 tarihindeki Galatasaray - Trabzonspor derbisini gündeme taşıdı. Bordo-mavili takımdan Özer Hurmacı, Aykut Demir, Luis Cavanda ve hakeme kırmızı kart gösteren Salih Dursun’un oyundan atıldığı 4 kırmızı kartlı randevunun bahis boyutuyla derinlemesine araştırılması gerektiğini savunan Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi ben de o maçın derinlemesine araştırılmasını istiyorum: O karşılaşmaya '2 kırmızı kart üzeri' seçeneğinde ne kadar bahis yatırıldı? Beşinci kırmızı kart çıktığı anda maç kurallar gereği tatil ediliyor ve bahisler geçersiz sayılıp yatıyor. O maçta Trabzonsporlu Mustafa Yumlu son dakikalarda hakeme yumruk attı ama kırmızı kart görmedi. Neden? Çünkü bir kırmızı kart daha çıksa maç tatil olacaktı. Karşılaşmanın hakkı en az 8-10 dakika uzatmayken maça 3 dakika eklendi, onun da sadece yarım dakikası oynatıldı. Eski hakem Bitnel gelsin, tanık olarak ifade versin; hem yasal hem de yasa dışı bahis trafiği baştan aşağı incelensin."

DENİZ ATEŞ BİTNEL'DEN SERT TEPKİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun canlı yayındaki ağır suçlamalarının ardından, derbinin hakemliğini yaptıktan sonra kariyerini noktalayan Deniz Ateş Bitnel'den yanıt gecikmedi. Kişisel sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yayımlayan eski hakem, ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Kendisi hakkında geçmişte açılan tüm şike ve bahis soruşturmalarının savcılık tarafından takipsizlik kararıyla kapatıldığını ve tek bir şüpheye dahi rastlanmadığını hatırlatan Bitnel, Hacıosmanoğlu'na şu sözlerle meydan okudu: