Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Hacıosmanoğlu hakemlere mesaj gönderdi.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Üzerimizdeki kulüp formalarını çıkararak, futbolun genel menfaati için hareket ettik. Şeffaflıktan taviz vermedik. Türk futbolunun gelişmesi adına çalıştık. Bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederim. Değişim sancılıdır ama kararlıyız. Gençlere daha iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bu nedenle 'ayrık otlarını' temizlemeye devam ediyoruz. Kurullarımız, kimsenin baskısı altında kalmadan kararlar alıyor. Geçtiğimiz sezon tarafsız kaldık ve her kulübe eşit mesafede olduk"

‘HAKEMLİK ONURUNA YAKIŞIR HAREKET EDİN’

“3 ayda giderler' dediler, sonra 6 ay, sonra 9 ay geçti ama biz hâlâ buradayız. Seminere katıldığımda, 'Bana veya bir yöneticiye biat edin' demedim. Sadece sahada hakemlik onuruna yakışır şekilde görev yapmalarını istedim. Önümüzdeki sezon hakemlerimizin kasti hatalardan uzak duracaklarına inanıyorum. İnsani hataları anlayışla karşılarız. Ama kasıtlı davrananlar bizimle yürümez. Artık herkes bildiğini konuşmalı"