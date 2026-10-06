Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunda Federasyon Başkanlığı için ismi zaman zaman gündeme gelen isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Çebi, bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kulüplerden ve futbol ailesinden ortak bir talep gelmesi halinde aday olabileceğini söyledi.

ORTAK TALEP GELİRSE ADAY OLACAK

Gazeteci Ersin Düzen, Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktararak, Çebi'nin TFF Başkanlığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Çebi, "Ben federasyon başkanlığını düşünmüyorum. Bu zamana kadar ağzımdan da böyle bir söylem hiç çıkmadı. Federasyon başkanlığına talip olduğuma dair hiçbir yorumum da olmadı." ifadelerini kullandı.

Ancak deneyimli futbol adamı, kulüplerden ortak bir talep gelmesi durumunda kapıyı tamamen kapatmadığını da belirtti. Çebi, "Lakin eğer kulüpler bu yönde bir konsensus oluştururlarsa, 'Ahmet Nur Çebi, geçmiş yıllara varan tecrübesiyle birlikte Türk futbolunda başkan olabilir' düşüncesine sahip olurlarsa, bütün futbol ailesi birleşir ve bana böyle bir teklifle gelirlerse, tabii ki futbolu bu kadar seven ve yıllarını futbolun içerisinde geçirmiş birisi olarak ben de duyarsız kalmam." dedi.