Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'ın istifa ettiğini duyurdu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni Ayaz için TFF'den yapılan açıklama şöyle: "Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Daha önce TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

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