Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atanması kararının resmi olarak açıklanmasını beklemeden istifa kararı aldı.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini kimin yöneteceği uzun süredir tartışma konusuydu. Galatasaray-Fenerbahçe maçında Slavko Vincic’in düdük çalmasının ardından Beşiktaş cephesi derbilere yabancı hakem atanmasını istemişti.
TFF yönetimi yaptığı toplantıda derbi hakemi konusunu masaya yatırdı. Yöneticilerin büyük bölümü yerli hakemden yana görüş bildirip son karar için Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’na tam yetki verdi.
Hacıosmanoğlu’nun Beşiktaş-Galatasaray derbisini yerli hakemin yönetmesi yönünde karar aldığı belirlendi.
Yaşanan fikir ayrılığı sonrası Ceyhun Kazancı'nın TFF'deki görevinden istifa etme kararı aldığı belirtiliyor.