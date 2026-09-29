A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 mağlup olarak taraftarların sert eleştirilerine maruz kaldı.

Bursa'da oynanan İtalya karşılaşmasında taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'yı istifaya çağırdı. Tribünlerden "Villa versene, villa versene Hacıosmanoğlu villa versene" tezahüratları yükseldi.

MHK'YA OPERASYON

Bu sabah Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında, bazı şüphelilerin "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

ÇAKAR'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma ve yaşanan gelişmelerin ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ve İbrahim Hacıosmanoğlu Federasyon Başkanlığı'nı bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.