Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir istifa gelişmesi daha yaşandı.

Yusuf Büyük, Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

''ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAĞINA İNANIYORUM''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yusuf Büyük, şu ifadeleri kullandı:

''30 Temmuz 2024 tarihinden bu yana yürütmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum.

Türk futbolunun son dönemde içinde bulunduğu tartışmalı ortamın sona ermesi, güven duygusunun yeniden güçlenmesi ve futbolun asli gündemine dönebilmesi için mevcut yönetimin seçim kararı almasının önemli bir adım olacağına inanıyorum.

Yönetim Kurulu bünyesinde bu konuya ilişkin yapılan değerlendirmelerde de seçim yoluyla yeni bir dönemin önünün açılmasını ve futbolun üzerindeki tartışmaların geride bırakılmasını savunan yaklaşımı destekledim. Kanaatimce futbolun ihtiyaç duyduğu şey, tartışmaların uzaması değil, güveni yeniden tesis edecek bir iradenin ortaya konulmasıdır.

Görevler gelip geçicidir; önemli olan, üstlenilen sorumluluklarda hangi ilkeleri savunduğumuz ve nasıl bir duruş sergilediğimizdir. Benim için Türk futboluna hizmet etmek, yalnızca bir görevde bulunmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda futbolumuzun huzuru, itibarı ve geleceği konusunda duyduğum sorumluluğun gereğini yerine getirmektir.

Bu düşünceler ışığında, 30 Temmuz 2024 tarihinden bu yana yürüttüğüm Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekilliği görevinden ayrılma kararı aldım.

Temennim, Türk futbolunun kişisel ve kurumsal tartışmaların ötesine geçerek birlik, güven ve ortak hedefler etrafında yeniden buluşmasıdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.''