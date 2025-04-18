Türkiye Futbol Federasyonu peş peşe gelen 'Ekrem İmamoğlu' istifalarıyla çalkalanıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun kayınbiraderi Cevat Kaya, İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Ağustos 2024’te TFF Dış İlişkiler Kurulu’na atanmıştı.

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DİLEK İMAMOĞLU'NUN KARDEŞİNİN İSTİFASI İSTENDİ

Bu hafta ise Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi olan Cevat Kaya’nın istifası alındı ve kurul listesinden de adı çıkarıldı.

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METİN ALPER İSTİFA ETTİ

Oda TV'den Uğur Can Biçer'in haberine göre Cevat Kaya’nın görevden el çektirilmesinin ardından TFF’de aynı görevde yer alan İBB Zabıta Müdürü Metin Alper de istifasını sundu. Metin Alper istifasına gerekçe olarak "İşlerinin yoğunluğunu" gösterdi.

Metin Alper, TFF’ye sunduğu istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

2002-2008 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu Gözlemcisi, 2014-2021 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcisi, 2024 yılından günümüze kadar da Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Üyesi olarak görev yaptım.

Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev aldığım 23 yıllık süre boyunca birbirinden değerli hakem, temsilci, gözlemci ve birçok spor adamı ile birlikte çalışma fırsatı buldum.

"İBB'DEKİ GÖREVİMİN YOĞUNLUĞU NEDENİYLE..."

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki görevlerimin yoğunluğu sebebiyle bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum.

Türkiye Futbol Federasyonunun mevcut yönetimi ve kurullarının Türk futbolunu gelebileceği en üst noktaya getirmeleri ve necip milletimizi her alanda gururlandırmaları en büyük dileğimdir.”

METİN ALPER KİMDİR?

Metin Alper, kariyeri boyunca Türkiye’nin çeşitli illerinde ve yurt dışında önemli görevler üstlendi. Gaziantep ve Osmaniye’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra, 1999-2002 yılları arasında T.C. Bişkek Büyükelçiliği’nde ataşe olarak görev yaptı. 2010-2011 yıllarında Birleşmiş Milletler Doğu Timor Misyonu’nda, 2013’te Afganistan-Kabil’de NATO-ISAF misyonunda ve 2016’da Afganistan Mezar-ı Şerif’te NATO Kararlı Destek Misyonu’nda Kıdemli Polis Danışmanı olarak bulundu.

Alper, 2016-2019 yılları arasında Adıyaman İl Emniyet Müdürü, 2019-2021 yılları arasında ise Trabzon İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.

Trabzon’daki görevi sırasında, 2021 yılında Danıştay’ın “Öğrenci Andı”nı kaldırma kararına tepki olarak gerçekleştirilen bir operasyonda ele geçirilen mermilerle “Andımız” yazılması ve bu görüntünün Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşılması büyük yankı uyandırdı.

Bu olay sonrası Alper, Sudan’ın Hartum kentine T.C. Hartum Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak atandı. 2024 Temmuz’unda kendi isteğiyle emekliye ayrıldı ve hemen ardından İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı.