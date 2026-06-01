Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 Dünya Kupası öncesinde, çok konuşulacak bir uygulamaya gitmeye karar verdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre EURO 2024'teki ağırlama giderleri nedeniyle eleştirilen federasyon yönetimi, bu kez turnuvaya gitmek isteyen kulüp başkanlarından ücret talep edecek. Mehmet Büyükekşi döneminde düzenlenen EURO 2024 organizasyonunda yüksek ağırlama bütçeleri ve geniş davetli listeleri uzun süre tartışılmıştı. İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminin ise bu konuda farklı bir yol izleme kararı aldığı belirtildi.

Söz konusu habere göre TFF, profesyonel liglerde yer alan kulüplere resmi bir yazı gönderdi. TFF'nin yolladığı yazıda Dünya Kupası organizasyonuna katılmak isteyen kulüp başkanlarının 15 bin Dolar (Yaklaşık (690 bin TL)) katılım bedeli ödemesi gerektiği ifade edildi. Başkanların eşleriyle birlikte organizasyona katılmak istemesi halinde ise ücretin 24 bin Dolar (Yaklaşık 1 milyon 102 bin TL) olarak belirlendiği iddia edildi.

Daha önce uygulanan VIP protokol tribünü tarifesinin yeni modelde başkanlar için geçerli olmaması yönünde karar alındı. Kupaya gelmek isteyen başkanlara, biletlerin birinci kategori tribünlerden sağlanacağı öğrenildi. Federasyonun böylece organizasyon maliyetlerini kontrol altında tutmayı hedeflediği belirtiliyor.

FUTBOLCULARA AYRI KONTENJAN

Bilet planlamasında futbolcular ve teknik heyet için aileleriyle birlikte kullanılmak üzere toplam 250 bilet ayrıldığı ifade edildi. Sponsorlar için de yaklaşık 250 biletlik kontenjan oluşturulurken, TFF Yönetim Kurulu üyelerine kişi başı üç bilet hakkı tanındığı öne sürüldü. Bu kararın, 7-8 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek mali genel kurul öncesinde açıklanması da dikkat çekti.