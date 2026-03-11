Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbinin ardından siyah-beyazlıların bulunduğu talepler henüz yanıtlanmamıştı. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'ın taleplerine ilişkin "Biz bu görüntüleri dışarıya veremeyiz. Kapımız kendisine açık. Buyursunlar gelsinler birlikte izleyelim. Ben bir el daha yükseltiyorum. Bundan sonraki dönemde iki tane takımdan birer yönetici gelsin, VAR odasındaki teknik bölümde otursun. Gelsin VAR odasında oturup beraber izlesinler. Baksınlar ne oluyor." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, temsilcilerin VAR odasına girmesini de değerlendirerek “Görevimizi yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Biz dışarıya görüntü veremeyiz. Beşiktaş'ın yazısını yok sayamayız. Tabii ki onlara uygun bir lisanla cevap vereceğiz. Gelsinler, kim görmek istiyorsa kapımız açık dedik. Aynısı VAR için de geçerli. Tekrar ediyorum, iki kulüp anlaşsın, birer temsilci göndersin. Beraber izlesinler.” diye konuştu.