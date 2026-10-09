A Milli Takım'da Montella dönemi sona erdi.

TFF'den resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamda, ''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz’ün atanmasına karar verilmiştir.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu’na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.'' denildi.

3 SENE GÖREVDE KALDI

İtalyan teknik adam, 21 Eylül 2023'te Milli Takım'ın başına geçmişti.

Montella'lı A Milli Takımımız, EURO 2024 elemelerinde başarı sağlayıp turnuvada çeyrek finale kadar yükselmiş, çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olup organizasyona veda etmişti.

52 yaşındaki İtalyan, A Milli Takım'la 2026 Dünya Kupası elemeleri grup aşamasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldıktan sonra play-off yarı finalde Romanya'yı, play-off finalde ise Kosova'yı 1-0 mağlup ederek adını 24 yıl sonra Dünya Kupası'na yazdırmıştı.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında aldığı 2 mağlubiyetle organizasyona erken veda etti.