A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İtalyan teknik adam hakkında yeni bir açıklama yaptı.

MONTELLA TÜRKİYE'YE GELECEK

3 yılı aşkın süredir A Milli Takımı'nı çalıştıran Montella için teşekkür mesajı paylaşan federasyon, Montella'nın gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelerek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme yapacağını da belirtti.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Millî Takımımızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır.



TFF olarak, A Millî Takım'daki görev süresi boyunca Millî Takımımıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz.



TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Millî Takımımız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir.''