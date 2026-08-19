Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın anısına tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi. TFF'den yapılan açıklamada, "Elim bir trafik kazası sonucu genç yaşta vefat eden çalışma arkadaşımız Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın anısına 21-24 Ağustos tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." denildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.