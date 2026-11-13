Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 14-15 Kasım tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, ''İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımız, Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz ve A Millî Takımımızın eski futbolcusu Kemal Batmaz'ın vefatı nedeniyle, 14-15 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.
Ayrıca dileyen kulüplerimiz müsabakaya siyah kol bandı takarak çıkabilecektir.'' ifadeleri kullanıldı.